"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;