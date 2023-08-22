Haberler Yaşam Haberleri 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?
Giriş Tarihi: 22.8.2023 22:19 Son Güncelleme: 22.8.2023 22:19

1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?

ATV’nin en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 22 Ağustos 2023 Salı günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır? sorusunun yanıtları merak edilerek araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun cevabı ve tüm detaylar.

1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 22 Ağustos 2023 Salı günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Bugün yayınlanan bölümde barajı geçmeyi başaran yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu tarafından sorulan 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından oldukça merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (22 AĞUSTOS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: 1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?



A- 1. ve 15. dakika arası
B- 31. ve 45. dakika arası
C- 61. ve 75. dakika arası
D- 76. ve 90. dakika arası (CEVAP)


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1930-2010 arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarındaki 772 maçta atılan 2208 gol üzerinde yapılan akademik bir araştırmaya göre, en çok hangi zaman dilimine denk gelen aralıkta gol atılmıştır?
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