Haberler Yaşam Haberleri 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir?
Giriş Tarihi: 9.1.2022 21:29 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:29

1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir?

1931’de Çin’in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir?

A- Alice Harikalar Diyarında (CEVAP)
B- Hayvan Çiftliği
C- Kırmızı Başlıklı Kız
D- Bremen Mızıkacıları

Metaverse gözümüze de girdi
Metaverse gözümüze de girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
1931'de Çin'in Hunan eyaletinde, hayvanların insan dilini kullanmaması gerektiği ve insanlarla hayvanları aynı seviyeye koymanın korkunç olacağı gerekçeleriyle yasaklanan kitap hangisidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA