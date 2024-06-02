Haberler Yaşam Haberleri 1958’de Ohio’lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden ‘B-‘ not almıştır?
Giriş Tarihi: 2.6.2024 21:35 Son Güncelleme: 2.6.2024 21:37

1958’de Ohio’lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden ‘B-‘ not almıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 2 Haziran Pazar bugün izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu sözlük tanımına göre hangisinin ‘1958’de Ohio’lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden ‘B-‘ not almıştır?’ sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor. İşte az önce sorulan Milyoner sorusu ve cevabı.

1958’de Ohio’lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden ‘B-‘ not almıştır?

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '……………..' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

1958'de Ohio'lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden 'B-' not almıştır?

İşte yanıtı

1958'de Ohio'lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden 'B-' not almıştır?

A- Özgürlük Heykeli

B- Amerikan Bayrağı

C- Golden Gate Köprüsü

D- Rushmore Dağı Anıtı

Doğru Cevap: B - Amerikan Bayrağı

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1958’de Ohio’lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden ‘B-‘ not almıştır?
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