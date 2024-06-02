ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında '……………..' sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

1958'de Ohio'lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden 'B-' not almıştır?

İşte yanıtı