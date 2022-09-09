ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.