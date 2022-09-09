Haberler Yaşam Haberleri 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 23:15 Son Güncelleme: 9.9.2022 23:15

1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1959’da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975’te Japon İmparatoru Hirohito ABD’yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 9 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

SORU: 1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?

A- Elvis Presley
B- John Wayne (CEVAP)
C- Marlon Brando
D- Clark Gable

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1959'da Sovyetler Birliği lideri Nikita Kruşçev ve 1975'te Japon İmparatoru Hirohito ABD'yi ziyaretleri sırasında özel istekte bulunarak kiminle görüşmüşlerdir?
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