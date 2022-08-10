Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 1962'de İsveç'teki tek televizyon kanalında bir uzman, televizyon ekranının önüne hangisinin yerleştirilmesiyle renkli görüntü elde edebileceğini açıklayarak izleyicilere 1 Nisan şakası yapmış ve bunu deneyen binlerce kişi olmuştur? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.