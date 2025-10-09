Haberler Yaşam Haberleri 197 Milyon Euroluk vurgun yapan otelciler adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 9.10.2025 14:28

197 Milyon Euroluk vurgun yapan otelciler adliyeye sevk edildi

Yabancı yatırımcılardan 197 milyon Euro alıp usulsüz ticari işlemler yaptığı tespit edilen ve Antalya’da gözaltına alınan otelcilerinde aralarında bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
197 Milyon Euroluk vurgun yapan otelciler adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşı olan, birçok ülkede ticari yatırımlar yapan kişileri 197 milyon Euro dolandırıldıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan otelcilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Aralarında tanınmış otelcilerin olduğu 10 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'özel belgede sahtecilik', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme ve üye olma' suçlarından 7 Ekim günü gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 1 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
197 Milyon Euroluk vurgun yapan otelciler adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz