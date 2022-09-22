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Giriş Tarihi: 22.9.2022 17:49

1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in (23), 1971 model otomobilinin açılır tavanını çalan 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı

Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde oturan mobilyacı Ahmet Eren Ateş'in tamir ettirip binmek için aldığı binanın otoparkında bulunan 1971 model Murat 131 marka otomobilin açılır tavanı, 2 kişi tarafından çalındı. Binanın güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelileri belirleyen Ateş, polise ihbarda bulundu. Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerini yapan polis, M.A. ve A.K.'yi evlerinde gözaltına aldı. Çalınan açılır tavan da ele geçirildi. M.A.'nın 16'sı hırsızlık, 27 suç kaydı, A.K.'nin ise 18'i hırsızlık, 54 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

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1971 model otomobilin açılır tavanını çalan 2 şüpheli yakalandı
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