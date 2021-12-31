Haberler Yaşam Haberleri 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 23:57 Son Güncelleme: 31.12.2021 23:58

1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

1975’te tek başına yazdığı makalesinde sürekli biz ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri ben şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?

A- Yoldan çevirdiği birinin
B- Favori Film Karakterinin
C- Kedisinin (CEVAP)
D- Vefat etmiş karısının

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1975'te tek başına yazdığı makalesinde sürekli "biz" ifadesini kullanan Jack Hetherington, makaleyi yayımlayacak, dergi tüm ifadeleri "ben" şeklinde düzeltmesini isteyince üşenip makaleye yazar olarak kimin adını da eklemiştir?
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