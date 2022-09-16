Haberler Yaşam Haberleri 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?
Giriş Tarihi: 16.9.2022 22:37 Son Güncelleme: 16.9.2022 22:38

1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?

Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden yarışmacıyı konuk eden ve yönelttiği sorularla yarışmacılara ve ekran başındaki izleyicilere yeni bilgiler edindiren “Kim Milyoner Olmak İster?” in son bölümünde sorulan 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır? sorusu izleyenler tarafından merak edilerek 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır? şeklinde araştırılmaya başlandı. İşte çok merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1976’da bir açık arttırmada o dönem NASA’da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019’da 1,82 milyon dolara satmıştır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.



SORU: 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?

A- Apollo 11 Ay'a iniş video kasetleri (CEVAP)

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1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır?
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