ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, 16 Eylül 2022 Cuma günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyicilerinin evlerine konuk oldu. Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de 2. barajı geçmeyi başaran yarışmacıya sorulan 1976'da bir açık arttırmada o dönem NASA'da stajyer olan Gary George hangisini yaklaşık 218 dolara satın almış ve 2019'da 1,82 milyon dolara satmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.