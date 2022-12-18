Haberler Yaşam Haberleri 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 22:24 Son Güncelleme: 18.12.2022 22:24

1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1978’de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov’a hangisini hediye etmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?

A- İki karışık müzik kasedi
B- İki timsah (CEVAP)
C- İki adet, sepetli motosiklet
D- İki tepsi baklava

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