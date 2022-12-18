Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;
SORU: 1978'de Fidel Castro, insanlı uzay uçuşu projesi olan Soyuz programında üç kez görev almış Sovyet kozmonot Vladimir Şatalov'a hangisini hediye etmiştir?
A- İki karışık müzik kasedi
B- İki timsah (CEVAP)
C- İki adet, sepetli motosiklet
D- İki tepsi baklava