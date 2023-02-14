198 saat sonra enkazdan çıkan Muhammed, hava ambulansı ile Diyarbakır’a getirildi

Adıyaman'da sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra Çetin'in Diyarbakır'a sevki için hazırlıkları yapıldı. Çetin, ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopteri ile Diyarbakır'a getirildi.

Doktor gözetiminde Diyarbakır'a sevk edilen mucizenin adı Muhammet'i taşıyan helikopter Kadı Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine indi. Burada bekleyen ambulansa alınan Muhammet Cafer Çetin, sağlık görevlileri ile birlikte Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Sedye üzerinde SABAH'a konuşan Çetin, "Allah'tan hiç umudumu kesmedim. Hep dua ettim, sesler geliyordu bana ekiplerin beni kurtaracağına inanıyordum" dedi. Ayağında ve vücudunda kırık ile ezilme olan ve sağlık durumunun çok kötü olmadığı belirtilen Muhammet, annesini merak ettiğini söyledi.