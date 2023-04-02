Haberler Yaşam Haberleri 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?
Giriş Tarihi: 2.4.2023 20:52 Son Güncelleme: 2.4.2023 20:53

1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 2 Nisan 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar

1984 Los Angeles Olimpiyatları’nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine Merak etme başka bir tane kazanacağım deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (2 NİSAN 2023)

ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?

A- Abebe Bikila
B- Michael Johnson
C- Carl Lewis (CEVAP)
D- Jesse Owens


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1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?
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