"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 2 Nisan 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini, kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine "Merak etme başka bir tane kazanacağım" deyip 5 tane olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (2 NİSAN 2023)

ATV ile 2 Nisan Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;