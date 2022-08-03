Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan 1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 Milyon Sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, Hangisi için ingiltere'ye geri dönmüş, yakalanmış ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan 1987'de Londra'daki bir banka soygununda günümüzdeki değeri 180 Milyon Sterlin olan miktarda para çalıp Latin Amerika'ya kaçmış olan Valerio Viccei, Hangisi için ingiltere'ye geri dönmüş, yakalanmış ve 22 sene hapis cezasına çarptırılmıştır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.