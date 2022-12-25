Haberler Yaşam Haberleri 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 22:40 Son Güncelleme: 25.12.2022 22:40

1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 25 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?

A- Romanya
B- Nijerya
C- Şili (CEVAP)
D- Kuzey Kore


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1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
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