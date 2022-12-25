Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (25 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (25 ARALIK 2022)

ATV ile 25 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;