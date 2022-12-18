Haberler Yaşam Haberleri 1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?
Giriş Tarihi: 18.12.2022 22:35 Son Güncelleme: 18.12.2022 22:35

1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 18 Aralık 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan 1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek 1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

1990’da NBA All-Star Üçlük Yarışması’nda 30 atıştan 5’ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (18 Aralık 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 ARALIK 2022)

ATV ile 18 Aralık Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?

A- Michael Jordan (CEVAP)
B- Magic Johnson
C- Shaquille O'Neal
D- Larry Bird

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1990'da NBA All-Star Üçlük Yarışması'nda 30 atıştan 5'ini sayı yapabilen ve bu alanda NBA tarihinde en kötü istatistiğe sahip olan oyuncu kimdir?
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