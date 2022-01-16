Haberler Yaşam Haberleri 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur?
Giriş Tarihi: 16.1.2022 21:47 Son Güncelleme: 16.1.2022 21:47

1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur?

1990’larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur?

A- Rusya (CEVAP)

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1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur?
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