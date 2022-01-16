Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1990'larda hangi ülkede yayımlanan bir yarışma programı, yarışmacıların araba çalması ve polisten 35 dakika boyunca kaçabilirse çaldıkları arabayı kazanması üzerine kuruludur? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.