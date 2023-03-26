Haberler Yaşam Haberleri 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
Giriş Tarihi: 26.3.2023 22:26 Son Güncelleme: 26.3.2023 22:26

1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 26 Mart 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlandı. Sevilen yarışmada bu akşam sorulan 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır? sorusuna ilişkin detayları öğrenmek isteyen izleyiciler bilgi sahibi olmak adına araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı ve tüm detaylar.

1995’te ABD’de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması 26 Mart 2023 Pazar günü ATV ekranlarındaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya sorulan 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır? anlamına gelen atasözü hangisidir? Sorusununun yanıtını merak edenler araştırmalarını sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (26 MART 2023)

ATV ile 26 Mart günü Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;

SORU: 1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?

D- Limon suyu (CEVAP)

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1995'te ABD'de bir adam güvenlik kameralarında görünmeyeceğini düşünüp yüzüne hangisine sürerek gündüz vakti iki banka soymuş, kamera kayıtlarını inceleyen polis gece adamı tutuklamıştır?
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