Haberler Yaşam Haberleri 1’i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:59 Son Güncelleme: 10.7.2023 11:36

1’i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

Kastamonu’da Cumartesi günü meydana gelen kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i bebek 3 kişinin öldüğü 2 çocuğunda yaralandığı kazada gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.T. tutuklandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
1’i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı

Kastamonu-Tosya karayolu Akkaya Köyü yakınlarında Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında, cip ile kamyon çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Rıdvan Keskin ve eşi Naciye Keskin hayatını kaybetti. Ayrıca, çiftin 1 yaşındaki bebekleri Miranmir Keskin de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer çocuklar ve kamyon sürücüsü ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan ve gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan kamyon sürücüsü M.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1’i bebek 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü tutuklandı
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