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Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:06

1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri beş milyon lira olan yedi ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü ve 120 adet bandrolsüz kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Sultangazi İlçesi'nde 1'i depo iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İki adreste ve depo önünde sevkiyat için bulundurulan bir araçta yapılan aramalarda; piyasa değeri beş milyon lira olan yedi ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 120 adet bandrolsüz kaçak elektronik sigara, iki adet hava kurutucu, iki adet kompresör, beş bin 600 adet plastik kutu ve kapak ile altı bin 750 adet etiket ele geçirildi.

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1’i depo iki adreste ele geçirdiler! Piyasa değeri beş milyon lira…
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