“2-3 ay sonra öldürülmüş veya sakat bırakılmış olmak istemiyorum”

Adana'da 41 yaşındaki Sema Usta, kendisini aldatıp psikolojik şiddet uygulayan eşi H.K.'den 2014 yılında boşandı. Ancak genç kadın ailesinin sahip çıkmadığı ve eski eşinin kendisi ve çocuklarını ölümle tehdit edince korkup, boşanmalarına rağmen onunla 6 yıl aynı evde yaşadı. Sema Usta, geçtiğimiz yıl cesaretini toplayıp, 2 çocuğunu da yanına alıp, kendisine yeni bir hayat kurup yeniden evlenmesine rağmen eski eşinden kurtulamadı. Önceleri; "Seni öldürürüm, göreceğin son yüz benim yüzüm olur" diye tehditler savuran H.K., hakkında 'uzaklaştırma kararı' olmasına rağmen, Sema Usta'nın işyerine gidip bu kez; "Seni sakat bırakırım, bana bir şey olmaz. 3 ay yatar çıkarım" dedi. Çaresiz kadın, "Artık tükendim. 2-3 ay sonra öldürülmüş veya sakat kalmış biri olmak istemiyorum" diye isyan etti.

EVLİLİĞİ KABUSU OLDU

Özel bir şirkette yönetici asistanı olan Sema Usta, muhasebecilik yapan H.K. ile 2001 yılında evlendi ve bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Bir süre sonra eşi tarafından aldatılıp, psikolojik şiddete maruz kalan Usta, bunun üzerine H.K.'dan 2014 yılında boşandı. Ailesinin sahip çıkmadığı genç kadın, eski eşinin de ölüm tehditleri üzerine; sırf çocuklarına bir şey olmasın diye onları da yanına alıp, boşanmalarına rağmen H.K. ile aynı evde yaşamaya başladı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Geçtiğimiz yıl cesaretini toplayıp evi terk eden Sema Usta, çocuklarıyla birlikte kendisine yeni bir hayat kurdu, ancak yine de H.K.'nın tehditlerinden kurtulamadı. İddiaya göre H.K., genç kadını "Seni öldüreceğim ve ölmeden önce göreceğin son yüz benim yüzüm olacak" diyerek tehdit edince konu da yargıya taşıdı. Mahkeme, H.K. hakkında 'uzaklaştırma' kararı çıkarttı ama H.K., buna rağmen Usta'yı rahatsız edip, tehditlerini sürdürdü.

'PANİK BUTONU'NA BASTI

Sema Usta, geçtiğimiz aralık ayında Cihan Usta (39) ile ikinci evliliğini yaptı. Eski eşinin evlendiğini öğrenen H.K., genç kadına yönelik tehditlerinin de dozunu arttırdı. H.K., uzaklaştırma kararına rağmen, 20 Aralık'ta Sema Usta'nın çalıştığı işyerine gelip, ona bir kez daha tehditler savurdu. Usta, kendisine verilen panik butonuna basıp, yardım çağrısında bulununca H.K. gözaltına alındı, ancak ifadesi sonrası serbest kaldı.

"DAYANACAK GÜCÜM YOK"

Eski eşinin kendisini sürekli ölümle tehdit ettiğini anlatan Sema Usta, "Onun bana ulaşmasını engellemeye çalışıyorum ama o her fırsatta yine karşıma çıkıyor. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, işyerime gelip beni tehdit ediyor. Evlendiğimi öğrenince tehditlerinin dozu da arttı. Asılsız iddialar ve hakaretlerde bulunuyor. Artık dayanacak gücüm kalmadı; tükendim" diye isyan etti.

"SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM"

Sema Usta, açıklamasını da şöyle sürdürdü; "Bana daha önce; 'Ölmeden önce son göreceğin yüz benim yüzüm olacak' diye tehdit ederdi, şimdi de; 'Seni sakat bırakacağım. Bana hiçbir şey olmaz. 3 ay yatar çıkarım' diyor. Beni defalarca takip etti. İşten çıkıp, akşam servisten inip, eve giderken karalıkta yürümekten korkuyorum. Bu artık benim kabusum oldu. Kapı ziline basıyorum ama sırtım kapıya dönüp bekliyorum, açılınca da korkuya içeri giriyorum."

"ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKTUM"

Çaresiz kadın, "Bu yaşadıklarım artık son bulsun; yasalarda verilen cezalar daha da caydırıcı olsun istiyorum. Bundan 2-3 ay sonra öldürülmüş veya sakat kalmış şekilde; fotoğraflarımla birlikte röportajımın televizyonlarda yer almasını istemiyorum. Ben bir anneyim. Psikolojik olarak sürekli tehdit edildim. Boşanmamıza rağmen, 6 yıl onunla aynı evde yaşamak zorunda kaldım. Çocuklarım çok küçüktü, bu nedenle ayrıldığım halde gidemedim. Öldürülürüm diye korktum. Şiddet uygulayan erkeklerin ceza almasını istiyorum" diye konuştu.