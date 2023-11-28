2. Abdülhamit’in Hollanda’ya hediye ettiği halı onarılıyor

Sultan II. Abdülhamid'in, 1907'de Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye ettiği 162 metrekarelik Hereke Halısı, restore edilmek üzere Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine getirildi. 1 yıl içerisinde 25 kişinin çalışmasıyla restore edilecek olan halı, tamamlandıktan sonra Hollanda'ya götürülecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Her aşamada halının orijinal dokusu ve estetiğinin korunacak" dedi.