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Giriş Tarihi: 1.1.2024

2 akrabasını katletti evinde ölü bulundu

Hayrettin YENEL
2 akrabasını katletti evinde ölü bulundu
Niğde'de 2 akrabasını sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren saldırgan evinde ölü bulundu. İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar Köyü'nde, R.G. (51) ile akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) arasında tartışma çıktı. Kıraathanenin önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, R.G. (39) ile A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinden kaçan R.G. ise evinde ölü bulundu. R.G.'nin ölümüyle ilgili İ.G. adlı kişi gözlatına alınırken, B.G. adlı firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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2 akrabasını katletti evinde ölü bulundu
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