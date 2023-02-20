2 akrabasının evini benzinle yakmıştı: Sanığın ifadesi pes dedirtti!

Babası ile şikayetçiler arasında borç meselesi olduğunu belirten İlker Kapan, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim" dedi.