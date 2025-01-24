2 anne ve 4 evlada veda

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan Defne Arkadaş İnal, kızları Dila (8) ve Ela (6) için Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne ile iki kızı öğle namazını müteakip kıılnan cenaze namazı sonrasında Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. Yangından yaralı kurtulan Beşiktaş Kongre Üyesi Mete Tunç Boduroğlu'nun eşi Ebru ile çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu için de aynı camide cenaze merasimi düzenlendi. Boduroğlu ailesinin yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törenin ardından, anne ile iki çocuğunun cenazeleri Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.