Haberler Yaşam Haberleri Adana'da 2 aracın çarptığı kadınlardan birisi öldü diğeri ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 2.1.2023 23:04 Son Güncelleme: 2.1.2023 23:18

Adana'da 2 aracın çarptığı kadınlardan birisi öldü diğeri ağır yaralandı

Adana’da yolun karşısına geçmek isteyen iki kadına önce bir otomobil daha sonra hafif ticari araç çarptı. Kazada Elif İlhan yaşamını yitirirken ağır yaralanan Nazife İlhan ise hastaneye kaldırıldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da 2 aracın çarptığı kadınlardan birisi öldü diğeri ağır yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından Elif İlhan (76) yaşamını yitirdi, Nazife İlhan (54) ise ağır yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPTI

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
SON DAKİKA: e-Devlet'te devrim gibi yeni uygulama! Milyonları ilgilendiriyor: Fuat Oktay açıkladı
SON DAKİKA | Mardin'de feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti
FETÖ’cü hâkime İYİ Parti sahip çıktı
Son dakika: Ev sahipleri dikkat! Milyonları ilgilendiriyor: Son tarih 1 Mart
Milli Piyango Bilet Sorgulama 2023: Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sonuçları kazandıran numaralar tam sıralı liste açıklandı!
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Armageddon
Sevinç İnönü'nün yeğeni savcıyı kafasından vurmuştu! Yalı magandası olayında flaş gelişme
SON DAKİKA: 2022'de Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan resmi rakamları duyurdu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da 2 aracın çarptığı kadınlardan birisi öldü diğeri ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA