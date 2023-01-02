Adana’da 2 aracın çarptığı kadınlardan birisi öldü diğeri ağır yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmek isterken otomobil ile hafif ticari aracın çarptığı iki kadından Elif İlhan (76) yaşamını yitirdi, Nazife İlhan (54) ise ağır yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPTI

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Elif İlhan ve Nazife İlhan'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yola savrulan kadınlara, daha sonra N.İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.