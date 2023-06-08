Eşinin vücudunda sigara söndüren kocanın cezası belli oldu

Bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., ailesini de karşısına alarak 2021 yılının Eylül ayında çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. G.K., henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. Farklı bahanelerle eşini döven, daha da ileri gidip eşinin kaburgasını çatlatan F.A.K. bunlarda yetmezmiş gibi eşinin vücudunda sigara söndürdü.
2 ay boyunca bu kabusu yaşayan genç kadın, eşinin ölüm tehditleri üzerine evden kaçıp, canını zor kurtardı. G.K'nın şikayetçi olması üzerine F.A.K. hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılıp, dava açıldı.
'ŞAKA GİBİ CEZA'
Konya Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan F.A.K. hakkında karar verildi. Mahkeme 'hakaret' suçundan F.A.K'yı beraat ettirdi. 'Basit yaralama' suçundan 9 ay ceza alan F.A.K, olayı silah kabul eden sigara ile yapması nedeniyle cezası 13 ay 15 güne çıkartıldı. Bu cezada sanık hakkında basit yargılama usulü uygulanması ve 'iyi hal' hükümleri uygulanarak 8 ay 12 güne düşürüldü.
F.A.K'nın yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemece olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi.
İŞKENCE GÖRDÜĞÜ İLE KALDI
Kısacık evliliğinde işkencelere maruz kalan G.K. ise yaşadıklarımla kaldığını söyledi. G.K. yaşadıklarının izlerinin halen vücudunda olduğunu, bunları atlatabilmek için de çabaladığın söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da G.K'ya psikolojik anlamda destek oluyor.