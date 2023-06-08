Eşinin vücudunda sigara söndüren kocanın cezası belli oldu

Bir fabrikada işçi olarak çalışan G.K., ailesini de karşısına alarak 2021 yılının Eylül ayında çok sevdiği F.A.K. ile evlendi. G.K., henüz evliliğin ilk günlerinde şiddetle tanıştı. Farklı bahanelerle eşini döven, daha da ileri gidip eşinin kaburgasını çatlatan F.A.K. bunlarda yetmezmiş gibi eşinin vücudunda sigara söndürdü.