2 ay önce öldürülmüştü... 72 yaşındaki kadın azmettirici şüphesiyle gözaltına alındı

Elde edilen bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla M.A.K. ve kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç.'de gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, olay günü öldürülen Aydoğan'ın cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışıp kadını ittiği öğrenildi. Ayşe O.'da olayı azmettirme ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.