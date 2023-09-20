2 ay önce öldürülmüştü... 72 yaşındaki kadın azmettirici şüphesiyle gözaltına alındı

Olay, 10 Temmuz günü saat 17.53 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre göre geçimini hurdacılık yaparak sağlayan zihinsel engelli Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı 2 kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada şüphelilerden biri Aydoğan'ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan hayatını kaybetti.
BİR GÜN ÖNCE TARTIŞTIĞI İÇİN AZMETTİRİCİ OLARAK DEĞERLEDİRİLDİ
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin kimliği belirlendi. Hikmet Aydoğan'ı bıçakla öldüren kişinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu belirlendi.
Elde edilen bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla M.A.K. ve kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç.'de gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, olay günü öldürülen Aydoğan'ın cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışıp kadını ittiği öğrenildi. Ayşe O.'da olayı azmettirme ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.