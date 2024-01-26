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Giriş Tarihi: 26.1.2024

2 ayda 43 hırsızlık yaptılar, sonunda yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
2 ayda 43 hırsızlık yaptılar, sonunda yakalandılar
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Kasım'dan itibaren kentin farklı bölgelerinde meydana gelen 14 otomobil konsolu, 11 işyerinden hırsızlık, 8 otomobil ve 10 plaka hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 96 fişek, 3 çelik yelek, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 araç ses sistemi, 5 gözlük, 6 kol saati, 335 paket sigara, tekstil ürünleri, 1100 dolar ile 23 bin 700 lira ele geçirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin girdikleri işyerlerini elden ele taşıma yöntemiyle soydukları kamera kayıtlarıyla belirlendi.

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2 ayda 43 hırsızlık yaptılar, sonunda yakalandılar
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