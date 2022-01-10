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Giriş Tarihi: 10.1.2022 16:05 Son Güncelleme: 10.1.2022 16:08

2 aydır haber alınamıyordu! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
2 aydır haber alınamıyordu! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu!

Hatay’da 2 ay önce ortadan kaybolan Murat Çapar (41) Antakya’da ölü bulundu. Darp edilerek öldürüldükten sonra boş bir inşaat şantiyesine atılan Murat Çapar’ın ölümü ile ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hassa'nın Hacılar Mahallesinde ikamet eden Murat Çapar, 2 ay önce ortadan kayboldu. 21 Ekim 2021'de haber alınamayan Murat Çapar'ın ailesi Jandarma'ya kayıp ihbarında bulundu. Hakkında kayıp ihbarında bulunulan genç adamın cansız vücudu Antakya'nın Dursunlu Mahallesi'nin dağlık alanında bulunan bir şantiyeye halıya sarılmış vaziyette vatandaşlar tarafından bulundu.

Cenazesi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Murat Çapar'ın adli tıp incelemesinde darp edilerek öldürüldüğü sonra da bir halıya sarılarak şantiye alanına atıldığı ortaya çıktı. Genç adamın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceğini değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timleri, çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Murat Çapar'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden Jandarma ekiplerinin, Murat Çapar'ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını genişleten Jandarma, Murat Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B, G.K, S.A, S.B, M.A.Ç, E.Ö, G.Ö, A.B. ve Y.K. isimli 9 şüpheli şahıs tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğünü ve cesedinin halıya sarılarak Defne İlçesi Dursunlu mahallesinde bulunan şantiyeye atıldığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenleyen Jandarma olayla ilgili A.B, G.K, S.A, S.B, M.A.Ç, E.Ö, G.Ö, A.B. ve Y.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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2 aydır haber alınamıyordu! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu!
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