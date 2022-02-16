2 aylık Amar annesinin kollarında can verdi! "Emzirdikten sonra uyuya kaldım...."





'BURNUNDA KANAMA VARDI'



Bebeğinin nefes almadığını fark eden Muhammed Selami, Amar'ı otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde minik Amar'ın boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirlendi.