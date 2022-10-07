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Giriş Tarihi: 8.10.2022

2 aylık bebek ölü anne yaralı bulundubulundu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
2 aylık bebek ölü anne yaralı bulundubulundu
Gazıantep'ın Şahinbey ilçesinde yaşayan Zeynep Şekeroğlu'ndan (27) haber alamayan yakınları, polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Bu ihbar üzerine Yeşilevler mahallesindeki eve gelen sağlık ekipleri ve polisler, genç kadının bıçakla yaralandığını, 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'nun ise öldüğünü belirledi. Zeynep Şekeroğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte olan ve olayı duyunca eve gelen kadının eşi Mehmet Şekeroğlu, boğularak öldürüldüğü tahmin edilen 2 aylık oğlunun cesedi çıkarıldığı sırada gözyaşlarına boğuldu. Minik bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis kollarında jilet izleri olduğu öğrenilen Zeynep Şekeroğlu'nun bebeğini boğduktan sonra, bıçakla intihar girişiminde bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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2 aylık bebek ölü anne yaralı bulundubulundu
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