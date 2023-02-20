2 ayrı evden yarım milyonluk altın çaldı! Tutuklandı

Başiskele İlçesinde 25 Ocak2023 ile 18 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı ikametten, piyasa değeri 464 bin TL olan ziynet eşyası çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü, olayın zanlısı olarak L.U'yu tespit etti. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu belirlenen şüpheli, önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı ile birlikte, ikametlerden çalınan ziynet eşyalarının büyük bir bölümü de ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar, müştekilere teslim edilirken, ikametinde bir miktar uyuşturucu maddesi ile birlikte yakalanan L.U sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.