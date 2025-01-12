2 ayrı göçük faciasında 3 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük oluştu, 2 işçi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında dün göçük meydana geldi. İşçilerden Sezgin Eser ve Aytekin Er toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Elazığ'da da dün 16.00 sıralarında Zafran Mahallesi'nde altyapı için kazılan kanalda oluşan göçükte bir işçi toprak altında kaldı. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altındandan ağır yaralı olarak çıkarılan Musa Kaçar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçar. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı .