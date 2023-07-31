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Giriş Tarihi: 31.7.2023

2 bin 112 polisle asayiş operasyonu

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2 bin 112 polisle asayiş operasyonu
Esenyurt'ta dün akşam, 102 ayrı noktada 612 ekip ve toplam 2 bin 112 polisin katıldığı genel asayiş uygulaması yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler,



Çevik Kuvvet ve Güven Timleri şube müdürlüklerinin yer aldığı uygulamada, durdurulan araçlar ekiplerce arandı. 6 drone ve bir helikopter destekli kontrollerde, ilçedeki bir tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelilerinin de arandığı öğrenildi.

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2 bin 112 polisle asayiş operasyonu
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