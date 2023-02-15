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Giriş Tarihi: 16.2.2023

2 bin 200 çadırlık yeni kent

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
2 bin 200 çadırlık yeni kent
Diyarbakır'da AFAD koordinasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) şehirde çadırkent kurulumu devam ediyor. Kentte 8'inci çadırkent kuruldu. 2 bin 200 çadırın yer aldığı alanda çalışmalar tamamlandı. DİSKİ (Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü ekipleri de alanda lavabo ve su ihtiyaçlarının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yaptı. Tuvalet, duşluklar, çamaşırhane ve sosyal alan da bulunuyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adıyaman'da 24 metrekarelik 200 çadır ile bin kişilik "çadırkent" kurulması için harekete geçti.

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2 bin 200 çadırlık yeni kent
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