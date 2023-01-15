2 bin 200 yıllık aşk mesajı çözüldü: Ben üzgün arete saçlarımı yoluyor ve ağlıyorum

Bursa'nın Tarihi İznik ilçesinde, 2015'te bir zeytinlikte bulunan ve 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan 6 lahit, yapımı tamamlanan İznik Arkeoloji Müzesinde sergilenecek. Mozaik desenli olan, Büyük İskender'in generallerinden Antigonus'a ait lahidin üzerindeki antik yazılar da uzman tarihçi ve arkeologlar tarafından incelendi. Uzmanlar, antik yazıların Arete isminde bir kadın tarafından General Antigonus'a yazıldığını belirledi.Lahidin üzerindeki roma harfleriyle yazılmış 2 bin 200 yıllık duygusal aşk mesajında, "Ben üzgün Arete. Bütün benliğimle Antigonus'un mezarı başından sesleniyorum. Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygularımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür bırakmak yerine beni tutsak etti" yazdığı ortaya çıktı.Temeli 2020 yılında atılarak kısa sürede tamamlanan ve açılış için gün sayan İznik Arkeoloji Müzesi, Cilalı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ'dan bu yana 5 bin yıllık tarihe tanıklık yapacak. Roma dönemine ait mermer oyun tablasının da bulunduğu yeni müzede üzerinde ki işlemeleriyle dikkat çeken savaşçı Yunan kahramanı Akhileus Lahdi, Tanrılar Lahdi ve asil ailelere ait lahitler yer alıyor.