2 bin 400 kilometre yol geldi, evine sadece 20 kilometre kala kazada öldü

Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan ve orada çalışan Şaban Ün, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki babası İbrahim Ün'ün vefat haberini aldı. Acı haberin ardından İsviçre'den yola çıkan ve Bursa'ya kadar olan 2 Bin 400 kilometrelik yolu sağ salim tamamlayan Şaban Ün, Yenişehir ilçesine sadece 20 kilometre kala, Ümitalan mevkiinde, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir kayaya çarpan otomobil hurdaya dönerken Şaban Ün, kazada hayatını kaybetti.

BABA OĞUL BİRLİKTE DEFNEDİLDİ

Babasının cenazesi için İsviçre'den yola çıkan, 24 saat süren yolu tamamlayan ve yolculuğun son 20 dakikasında kazada hayatını kaybeden Şaban Ün, babasıyla birlikte Yenişehir'in Çınarlı Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası, birlikte toprağa verildi.