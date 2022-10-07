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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:55 Son Güncelleme: 7.10.2022 12:36

2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı!

Yeşilköy Metal İşçilik fuarında 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketini çalan E.E. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen E.E. serbest bırakıldı.

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2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Açıktan Hırsızlık" suçu ile ilgili, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik Bakırköy'de başlatılan çalışmalarda 01 Ekim 2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi'nde düzenlenen metal işçilik fuarında, bir işyerine ait 2 bin 500 dolar değerinde gemi maketinin çalındığı belirlendi. Çalışmalar kapsamında fuar alanında bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İnceleme sonucunda fuar alanında stant söküm personeli olarak görev yapan E.E. isimli şahsın, işyerine ait gemi maketini bulunduğu yerden aldığı görüldü. Şüpheli şahıs aynı gün fuar alanında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak muhafaza altına alındı. Çaldığı gemi maketi ise müşteki şahıslara teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

2 bin 500 dolar değerindeki gemi maketini böyle çaldı! | Video

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli E.E., "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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