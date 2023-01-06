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Giriş Tarihi: 7.1.2023

2 bin 645 rakımda kurtarma tatbikatı

2 bin 645 rakımda kurtarma tatbikatı
MUŞ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda dondurucu soğuk ve siste, çiğ eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürü Yasin Taha Çekiç'in koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, AFAD, UMKE, Jandarma, 112 acil sağlık, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinde yer alan 100 kişi katıldı. Tatbikatta ekipler, senaryo gereği Kurtik Dağı'nda kayarken çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kayakçıları sondalama yöntemiyle bulunduğu bölgeden çıkardı. UMKE görevlileri de ilk müdahaleyi yaptığı kayakçıları, kar motoruyla taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. AFAD Şube Müdürü ve Tatbikat Koordinatörü Murat Aldağ, "Senaryo gereği 4 kayakçının çığ düşmesi sonucu kar altında kaldı. Amacımız kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırmak. Olası vakada hızlı, etkili ve en uygun müdahale şeklini sahaya yansıtarak sürekli hazır olmak. Çok etkili bir çalışma oldu" dedi. AA

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2 bin 645 rakımda kurtarma tatbikatı
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