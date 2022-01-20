Güneydoğu Anadolu’da yoğun kar yağışı etkili oldu. TAG Otoyolu’nda mahsur kalan 2 bin 900 kişi kurtarıldı. 5 bin 400 kişiye kumanya dağıtılırken, 186 kişi de hastanelere sevk edildi
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkili oldu. En sıcak illerden Gaziantep'te, kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu, kar yağışı ve kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapandı. Mahsur kalan 2 bin 900 kişi ve 1780 araç kurtarıldı. 5 bin 400 kişiye kumanya dağıtıldı. 186 kişi hastanelere sevk edildi. Onlarca yolcu otobüsü ve yüzlerce kişi ile TIR şoförleri, GaziantepŞanlıurfa otobanında bulunan Mirkelam Dinlenme Tesisleri'nde mahsur kaldı. Kentte trafik kilitlenirken, vatandaşlar yürüyerek işe gitti. Sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince hastanelere ulaştırıldı. İslahiye İlçesi'nde çöken otoparkta 14 araçta hasar oluştu. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kent merkezinde kar kalınlığının en son 1968'de 1 metre, 2016'da ise 33 santimetre ölçüldüğü açıklandı.
HATAY'DA 5 YIL SONRA KAR Osmaniye-Gaziantep karayolu, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapanınca, sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve öğrenci yurtlarına yönlendirildi. Yolda ise uzun TIR kuyrukları oluştu. Diyarbakır merkezde kar kalınlığı 25, Kulp ilçesinde 70 santimetreye, Şanlıurfa'da da 3 yıl sonra yağan kar, 20 santimetreye ulaştı. Trafik felç olurken, çevre il ve ilçelere ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. İki yıl sonra kar yağan Kilis'te de akşam kapanan Gaziantep yolunda 30 araç mahsur kaldı. Yol, sabah açılabildi. Hatay'da il merkezine 5 yıl sonra kar yağdı. Akşam kapanan Antakya-İskenderun karayolu sabah açılabildi. Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı Adıyaman'da kar nedeniyle işyerlerinin çatıları çöktü, araçlar mahsur kaldı. Malatya'da da ulaşımı felç olurken, tüm ilçe yolları kapandı. Yeşilyurt ilçesindeki Galericiler Sitesi'nin çatısı çökünce, 15 araç hasar gördü. Kahramanmaraş'ta da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.
71 YILIN EN SOĞUK GECESİ
Yoğun kar, diğer bölgelerde de etkili oldu. Kar kalınlıkları Bolu merkezde 70, Bilecik'te 50, Karabük'te 40 santimetreye ulaştı. Antalya'nın Aksu ilçesinde, önceki gece eksi 6 dereceye düşen sıcaklık, 3 Şubat 1950'deki eksi 4.5 derece rekorunu geçti. Gündüz de sıcaklığın 4 dereceye kadar düştüğü kentte, üreticiler sebzelerin donmaması için seralarda aralıksız soba yakıyor. Akşam kapanan Antalya-Konya yolu da sabah açılabildi.
HAFTA SONUNA DİKKAT!
İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan kar yağışına ilişkin Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) açıklama geldi. AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü, "Esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor. Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor" dedi.
57 İLDE KAR TATİLİ
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bitlis ve Bilecik'te okullar 2 gün tatil edildi. Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Malatya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Burdur, Aksaray, Karaman, Yozgat, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kayseri, Düzce, Karabük, Kastamonu, Bolu, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Sivas, Artvin, Bayburt, Iğdır, Kars, Elazığ, Muş, Erzincan, Bingöl, Şırnak, Tunceli'de il genelinde, Konya'nın 25, Ordu'nun 19, Denizli'nin 16, Adana'nın 6, Çankırı ve Tokat'ın 5, Bursa ve Sinop'un 4, Erzurum ve Sakarya'nın 5, Osmaniye ve Mersin'in 2, Bartın, Eskişehir, Samsun, Zonguldak ve Balıkesir'in birer ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.
Mehmet BONCUK - MehmetYILDIRIM - Erdoğan ÖZTÜRK - Kasım ŞAHİN- Özgür ÖZDEMİR - İbrahim GÜNEŞ - YaserÇAPAROĞLU - Metin HARIKÇIOĞLU - TahirÖZÇELİK - Aslışah NARGÜL-Ahmet ÇÖTELİ -Yunus Emre KAVAK - Merve BİLKAY / SABAH