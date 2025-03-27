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Giriş Tarihi: 28.3.2025

2 bin 950 metrelik zirveye 9 saatte ulaştılar

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
2 bin 950 metrelik zirveye 9 saatte ulaştılar
Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 yılı dağcılık il programında yer alan, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Sultan Baba Dağı tırmanışı 14 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bin 900 metreden başlayan tırmanış, 9 saat sürerken katılımcılar, karla kaplı alanlarda zaman zaman zorluk yaşasa da muhteşem manzaralar eşliğinde 2 bin 950 metrelik zirveye ulaşmayı başardı. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak liderliğinde geçen tırmanışta zirvede bir süre mola veren katılımcılar daha sonra inişe geçerek tırmanışı sorunsuz şekilde tamamladı.
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2 bin 950 metrelik zirveye 9 saatte ulaştılar
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