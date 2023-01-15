2 bin km uzaktan leylekler için geldi

Rus belgesel fotoğrafçısı Natasha Lozinskaya, göç edemedikleri için Ormanya'da misafir edilen leylekleri fotoğraflamak amacıyla 2074 km yol kat etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üç gün geçiren Lozinskaya, düşkün leylekler için hazırlanan açık hava barınağında çekimler yaptı. Göç yorgunu, yaralı, kırık kanatlı oldukları için Düşkün Leylekler Evi'nde barınan leylekleri fotoğraflayan Lozinskaya, bakıcılarla da söyleşiler yaptı. Lozinskaya leylekler için yapılan çalışmaları belgesel haline getirecek.