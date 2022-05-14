2 bin lira yüzünden arkadaşını öldürdü

Adana'da 24 yaşındaki Umut Can G., 30 yaşındaki arkadaşı Yalçın Fırat'a 2 bin lira borç verdi. İddiaya göre Umut Can G., parasını geri alamadığı arkadaşı Yalçın Fırat ile tartıştı. Kavga etmeye başlayan iki arkadaştan Umut Can G., silahla Fırat'ı bacağından ve göğsünden vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Polis, katil zanlısıyla birlikte olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
SİLAHLI KAVGA
Olay, 11 Mayıs saat 07.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Yalçın Fırat, iddiaya göre borçlu olduğu yakın arkadaşı Umut Can G.'yle sokakta buluştu.
METRUK BİNADA YAKALANDILAR
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın Fırat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tellidere Mahallesi'ndeki metruk bir binada saklandıkları belirlenen zanlılar, cinayette kullanılan tabancayla birlikte yakalandı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüphelilerden Umut Can G., Fırat'tan 2 bin lira alacağı olduğunu, vermeyince kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı ile yanındaki Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Can M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.