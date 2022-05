2 bin lira yüzünden arkadaşını öldürdü

Adana'da 24 yaşındaki Umut Can G., 30 yaşındaki arkadaşı Yalçın Fırat'a 2 bin lira borç verdi. İddiaya göre Umut Can G., parasını geri alamadığı arkadaşı Yalçın Fırat ile tartıştı. Kavga etmeye başlayan iki arkadaştan Umut Can G., silahla Fırat'ı bacağından ve göğsünden vurarak öldürdükten sonra kaçtı. Polis, katil zanlısıyla birlikte olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.