2 bin yıllık piton derisine yazma ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri yurtdışına çıkartmaya çalışan iki ayrı grubu suçüstü yakaladı. Ele geçirilen tarihi eserlerden birinin yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine işlenmiş dini motifli yazma eser olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserlerden birinin 350 cm uzunluğunda 37 cm genişliğindeki yaklaşık 2 bin yıllık piton derisi üzerine İbranice işlenmiş dini motifli yazma eser olduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonda, 140 adet Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Sikke, 1 adet bronz kadın heykelli, 10 adet yüzük, 6 adet Bilezik, 1 adet kolye, 2 adet hayvan figürlü heykel, 1 adet mühür, 6 adet kolye ucu ele geçirildi.