2 buçuk milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Sivas'ta özel bir bankanın iki ayrı şubesinin müdürlüğünü yapan B.T'nin müşterilerin uzun vadeli dolar hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddia edildi. Hesaplarının boşaldığı gören müşterilerin şikayeti üzerine banka genel merkezi tarafından görevlendirilen müfettiş, her iki şubede de inceleme yaptı. Müfettiş 5 müşteriye ait hesaptan 2 buçuk milyon dolar çıkış olduğunu belirledi. B.T'nin bu paraları zimmetine geçirdiği iddia edilirken banka B.T hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan B.T ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen B.T, adliyeye sevk edildi.