Haberler Yaşam Haberleri 2 buçuk milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor
Giriş Tarihi: 14.1.2022 13:30 Son Güncelleme: 14.1.2022 13:54

2 buçuk milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
2 buçuk milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Sivas'ta özel bir bankada müdürlük yapan B.T'nin müşterilerinin hesabından zimmetine 2 buçuk milyon dolar geçirdiği iddia edildi. Müşterilerin şikayeti üzerine müfettiş incelemesiyle ortaya çıkan zimmet skandalının ardından gözaltına alınan müdür B.T, adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta özel bir bankanın iki ayrı şubesinin müdürlüğünü yapan B.T'nin müşterilerin uzun vadeli dolar hesaplarından zimmetine para geçirdiği iddia edildi. Hesaplarının boşaldığı gören müşterilerin şikayeti üzerine banka genel merkezi tarafından görevlendirilen müfettiş, her iki şubede de inceleme yaptı. Müfettiş 5 müşteriye ait hesaptan 2 buçuk milyon dolar çıkış olduğunu belirledi. B.T'nin bu paraları zimmetine geçirdiği iddia edilirken banka B.T hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan B.T ise sorgusunda suçlamaları reddetti. Kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen B.T, adliyeye sevk edildi.

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2 buçuk milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor
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