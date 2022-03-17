2 can böyle kurtuldu

Kocaeli’nde av tüfeğiyle vurulan sokak köpeği, Patilik’te gördüğü tedaviyle hayata tutundu. Hediye edilen triportör sayesinde yük taşımaktan kurtulan ‘Gül’ de artık emekliliğin tadını çıkaracak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nda bir can daha hayata döndü. Ateşli silah yaralanması nedeniyle ayağında ciddi kırıklar bulunan sokak köpeği başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Hakan Salcı'nın desteğiyle uzman hekimler tarafından titanyum plaka ile sabitlenen sokak köpeğinin ayağına osteosentez operasyonu yapıldı.
GÜL'DEN GÜZEL HABER
Diğer iyi haber de Düzce'den geldi. Yağmur altında yorulan atını at arabasının arkasına bağlayarak, arabayı kendisi çeken Tarık Tok'un videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Düzce Çay Mahallesinde oturan evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Tok, "Bir hayırsever bana atı yormamam için triportör hediye etti. Sağ olsun belediye atım için saman desteği sundu. Ailemin bazı ihtiyaçları için de destekte bulundu. Ben atımı 'Kırmızı Gülüm' diye severim. Bundan böyle onu daha fazla yormayacağız. Ölene kadar bizimle olmaya devam edecek. Babamın vasiyeti var. Onun sayesinde geçimimizi sağladık. Baba yadigârına ölene kadar sahip çıkacağız inşallah. O bizim çocuğumuz gibi" diye konuştu.
BİLİRKİŞİ 'İNTİHAR OLABİLİR' DEDİ, EŞİ TAHLİYE EDİLDİ
FECİolay, bir yıl önce Kocaeli'nde yaşandı. Eşi Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, Fidan'ın ölümünü şüpheli bulunca polis ekiplerince Fidan gözaltına alındı. 3 ay önce evlendiği eşinin intihar ettiğini öne süren ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Ömer Fidan'ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık Ömer Fidan, avukatlar ve olayla ilgili rapor düzenleyen bilirkişi hazır bulundu. Hazırladığı rapor hakkında bilgi veren bilirkişi, "Olayın intihar mı, cinayet mi olduğuna dair yüzde 100 bir kanaate varamayız. Ancak hem intihara hem de cinayete dair deliller vardır. Yüzde 51 ihtimalle olayın intihar olduğu kanaatindeyim" dedi. Mahkeme, Fidan'ın yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsinde kalması şartÖmer Fidan larıyla cezaevinden tahliyesine karar verdi. İHA