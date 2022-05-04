2 çoban vurulmuş halde ölü bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan ve çobanlık yapan Hüseyin Öner (44) ile Ömer Kaya (41) dün sabah hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Aileleri iki çobandan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerince başlatılan, köy sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında Öner ve Kaya, hayvanlarını otlattıkları yerin 2 kilometre ilerisinde Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasındaki mağaralar bölgesinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Güvenlik güçlerince bölgede çalışma başlatıldı.