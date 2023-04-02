2 çocuk, 4 milyon liralık altını çaldı

Sultangazi'de kuyumcu dükkanına gelen 2 çocuk, içerisinde 4 milyon lira değerinde altın ve 100 bin TL para bulunan çantayı çalarak kaçtı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcukent'te altın toptancılığı yapan E.A., Sultangazi'deki müşterilerini ziyaret etti. İddiaya göre yaşları 8 ila 12 arasındaki 2 çocuk, E.A.'yı takip etti. Bir kuyumcuya giren E.A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğu çantayı yere bıraktı. E.A. ile birlikte kuyumcuya giren 2 çocuk, E.A.'nın çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp hızla kaçtı. E.A., durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemeler sonrası çantayı 2 kız çocuğunun aldığı tespit edildi. Polis, çocukları yakalamak için çalışma başlattı.