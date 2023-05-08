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Giriş Tarihi: 8.5.2023 16:50 Son Güncelleme: 8.5.2023 17:01

2 çocuk annesi evinde öldürülmüş bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 45 yaşındaki Derya Şengül, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
2 çocuk annesi evinde öldürülmüş bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi Derya Şengül (45), evinde tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Derya Şengül'den bir süredir haber alamayan yakınları evine geldi. Açık kapıdan içeri giren yakınları Şengül'ü oturma odasında kanlar içinde bulunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının göğsünden 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirledi. Şengül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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2 çocuk annesi evinde öldürülmüş bulundu
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