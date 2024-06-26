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Giriş Tarihi: 26.6.2024 15:51

2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman’ın acı sonu: Organları 4 kişiye umut oldu!

Kars’ta yaşayan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman evinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kadının beyin ölümü gerçekleşti. Organları ailesi tarafından bağışlanan Gülsüm Türkkahraman 4 kişiye hayat verdi.

İHA
2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman’ın acı sonu: Organları 4 kişiye umut oldu!

Kars'ta yaşayan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman (40), evinde beyin kanaması geçirdi. Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Türkkahraman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

11 yıldır Kars AFAD Müdürlüğünde görev yapan, deprem ve sel gibi afetlerde hayat kurtaran Sefa Türkkahraman, beyin ölümü gerçekleşen eşi Gülsüm Türkkahraman'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin de olumlu yanıtının ardından Türkkahraman'ın organları, doktorlar tarafından ameliyatla alındı.

Organları bağışlanan 2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman için memleketi Sivas'ta cenaze namazı kılındı. Ay Yıldız Camii'nde kılınan cenaze namazına eşi, ailesi ve akrabaları katıldı. Türkkahraman kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Türkkahraman'dan alınan organlar Erzurum ve Samsun'daki 4 hastaya nakledilecek.

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2 çocuk annesi Gülsüm Türkkahraman’ın acı sonu: Organları 4 kişiye umut oldu!
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